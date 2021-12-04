Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Akif Göktaş (37), hayatını kaybetti. Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesinde ailesiyle yaşayan Akif Göktaş, dün gece arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir anda yere yığıldı. Göktaş´ın yardımına arkadaşlarıyla halı saha görevlileri koştu. Halı sahanın yakınındaki özel hastaneye götürülen, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göktaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daha önce de 3 defa kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Akif Göktaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Bu arda, Göktaş'ın yere yığıldığı anlar, halı sahangın güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-12-04 13:10:50



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