Antalya'da aranan 44 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 95 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hırsızlık suçundan 22 yıl cezası bulunan U.S., yağmadan 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.R.B., yağmadan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.E., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan İ.P. ile birlikte, toplam 44 aranan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.