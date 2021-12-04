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Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından


Bülent Korkmaz: Mağlup olduğumuz için üzgünüz
Rıza Çalımbay: İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruzEngin ANAK/ALANYA (Antalya),(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Takımının 12 gündür zorlu bir süreç yaşadığını anlatan Korkmaz, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. 12 gündür yaşadığımız zor bir süreç var. Hemen hemen oyuncuların 22'si Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi ve sonrasında hastaneye uğradı. Maalesef sağlık yönünden oyuncular problem yaşadı. Maçla ilgili ise oynayan oyuncuların arasında da hasta olanlar vardı. Ellerinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Yüksek performans vermek, şu durumda zordu. Tabii ki bu maçı geride bırakacağız. Önümüzdeki 4 maçta alabileceğimiz maksimum galibiyeti alacağız"
BÜLENT KORKMAZ: İLK YARIYI İYİ BİTİRMEK İSTİYORUZ
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ise geçen haftayı Atakaş Hatayspor galibiyetiyle tamamladıklarını hatırlattı. Aytemiz Alanyaspor maçında güzel futbol oynadıklarından bahseden Çalımbay, "Bu maç, diğer maçın anlam kazanması açısından önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik, iyi futbol oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Önemli olan önümüzdeki 4 maçı çok iyi şekilde bitirmek. Takımın iyi oynayıp mücadele ederek kazandığı için çok mutluyuz" dedi.
Maçı Kerem Atakan'ın golüyle kazanmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Çalımbay, "Genç arkadaşımız bundan sonra daha da başarılı olacaktır. Kalan 4 maça da iyi şekilde hazırlanıp, ilk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz. Ligde ve Avrupa kupasında oynadığımızdan dolayı daha önce bazı sıkıntılarımız vardı. Şimdi tek maç oynadığımızdan dolayı takımımız kendine geliyor" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
-Bülent Korkmaz açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2021-12-04 17:03:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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