Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, müstakil evde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekiplerinin aracı, foseptiğe düştü. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü ardından aracı yaklaşık 1 saatte kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki müstakil evde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin aracı, manevra sırasında sol arka teker nedeniyle foseptiğe düştü. Ekipler, önce yangını söndürdü daha sonra kendi araçlarını çıkarmak için çalışma yaptı. Yağmura rağmen mücadele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından aracı kurtardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-04 17:10:05



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