Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DEFNEDİLDİ

Manavgat'ta dün akşam arkadaşlarıyla halı sahada top oynarken kalp krizi geçirip, yere yığıldıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Akif Göktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ilçeye getirildi. Bayır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına Göktaş'ın yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazı sonrası Göktaş, toprağa verildi.Ömer KARÇAMithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA-Mithat ABAKAN

2021-12-04 21:47:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.