'Ponçik' için yürekleri ısıtan kayıp ilanı Kedisinin resmini çizip direklere astı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ponçik' için yürekleri ısıtan kayıp ilanı Kedisinin resmini çizip direklere astı

İHA

'Ponçik' için yürekleri ısıtan kayıp ilanı Kedisinin resmini çizip direklere astı

Antalya'nın Serik ilçesinde 'Ponçik' ismini verdiği kedisini kaybeden çocuğun verdiği kayıp ilanı yürekleri ısıttı. İsmi belirlenemeyen çocuk 'Ponçik Aranıyor' ilanı ile kayıp kedisinin resmini çizerek, direklere astı. Çocuğun yaptığı davranış hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Kayıp ilanını gören mahalleli ise bu gizemli çocuğun kedisinin bulunması için çalışma başlattı.
Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde esnaf olan Kadir Kızmaz, "Akçaalan Mahallesi'nde işletme sahibiyim. Sabah dükkanı açtım, markete giderken bir baktım direkte bu ilanı gördüm. Küçük bir kardeşimizin ilanı, çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Kedisinin bulunmasını çok istiyorum. Bu minik kardeşimizin galiba kedisi kaybolmuş muhtemelen. 'Kayıp Ponçik' olarak belirtmiş zaten. Yani görenlerin, duyanların yardımcı olmasını istiyorum. Bu konuda herkes elinden geleni yapsın. Ben de elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doktorların kaza sonrası zihinsel engelli raporu verdikleri mühendis azmi ile raporları çürüttü Hayalleri kamyonetin altında kalıp felç olan genç mühendis hayata tutundu Kontrol Otomasoyon Mühendisi Sedanur’un yeni hedefi iş sahibi olabilmek
YEREL HABERLER Doktorların kaza sonrası zihinsel engelli raporu ...
Kumluca Toptancı hali düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER Kumluca Toptancı hali düzenlenen törenle açıldı
Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü ...
Suç örgütü üyesi Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER Suç örgütü üyesi Antalya'da yakalandı
Üniversiteli Dilara, babasının sahibi olduğu taksinin direksiyonuna geçti Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimini okudu, şimdi taksicilik yapıyor Her gün 1.5 saatte hazırlanan Dilara şoför, günde zaman zaman 200 kilometre gidiyor
YEREL HABERLER Üniversiteli Dilara, babasının sahibi olduğu taksinin ...
Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü (2)
YEREL HABERLER Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü (2)
Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu Öğretmenin akşam saatlerinde Ankara’dan Antalya’ya geldiği tespit edildi
YEREL HABERLER Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin ...
Yangına giden itfaiye aracı, çöken foseptik çukurunda mahsur kaldı Araç, başka bir itfaiye aracın yardımıyla çukurdan çıkartıldı
YEREL HABERLER Yangına giden itfaiye aracı, çöken foseptik çukurunda ...
Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı foseptiğe düştü
YEREL HABERLER Yangına müdahaleye giden itfaiye ekibinin aracı ...
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ...
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ...
Bey Dağları'nda yolunu kaybeden 1'i kadın 2 kişi jandarma tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Bey Dağları'nda yolunu kaybeden 1'i kadın 2 kişi ...
Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Baştan sona iyi oynadık, güzel bir galibiyet aldık"
YEREL HABERLER Çalımbay: "Güzel bir galibiyet aldık" DG Sivasspor ...
Korkmaz: "Sağlık yönünden oyuncularımız problem yaşıyor" Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Sağlık yönünden bayağı oyuncular problem yaşadı, hala hasta oyuncularımız var" "Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız"
YEREL HABERLER Korkmaz: "Sağlık yönünden oyuncularımız problem ...
Antalya’da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur uygulamasında, araması bulunan 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da 4 bin 190 personelin katıldığı huzur ...
Antalya'da aranan 44 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 44 şüpheli yakalandı
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 0-1
Meteoroloji tarafından ‘turuncu’ kod ile uyarılan Antalya’da turistlerin deniz keyfi Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte turistler sahile koştu
YEREL HABERLER Meteoroloji tarafından ‘turuncu’ kod ile uyarılan ...
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - DG Sivaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - DG Sivaspor: 1 ...
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
4 yaşındaki oğlu ile bisikletle 5 ülke gezip, Demre'ye geldi
YEREL HABERLER 4 yaşındaki oğlu ile bisikletle 5 ülke gezip, ...
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - DG Sivaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - DG Sivaspor: 0 ...
Kaş Belediyesi 'Travel Turkey İzmir’ de yerini aldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi 'Travel Turkey İzmir’ de yerini aldı
Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.