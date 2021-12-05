Tütüncü: “Antalya Bilim Merkezi çok güzel bir fırsat”

Mustafa Adıyaman Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 6 yıllık emeğin ürünü olan Antalya Bilim Merkezi’nin, çocuk ve gençler için çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mustafa Adıyaman Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Okul bahçesine girişte çiçeklerle karşılanan Başkan Tütüncü, öğrencilerle birlikte açılış töreninin yapılacağı alana geçti. TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışında konuşan Tütüncü, “Fuarımız hayırlı olsun. Öğrencilerimizle kucaklaşmak, öğrenci ve öğretmenlerimizin başarılı çalışmalarına destek olmak, idarecilerimize de böyle güzel bir fuarı düzenledikleri için teşekkür etmeye geldik” dedi.



Geleceğe gönül köprüsü

Öğrencileri çok özlediğini dile getiren Başkan Tütüncü, “Pandemi şartları nedeniyle yaklaşık 2 yıldır okullardan uzak olduğumuz bir gerçek. Cenabı Allah hepimize sağlık versin. Daha sık bir araya gelelim, birlikte olalım. Öğretmenlerimizle eğitim üzerine konuşalım, hem de sevgili evlatlarımızla, kıymetli öğrencilerimizle sevgimizi büyütelim, derinleştirelim. Geleceğe bambaşka bir gönül köprüsü oluşturalım“ diye konuştu.



Bilim merkezine davet etti

Öğrencilerin birbirinden güzel projelerle TÜBİTAK Fuarı’nda bir araya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, tüm öğretmen ve öğrencileri Antalya Bilim Merkezi’ni görmeye davet etti. Dokuma Fabrikasında 12 bin 500 metre kare alanda Antalya Bilim Merkezi kurduklarını belirten Tütüncü, “Bilim merkezini 6 yıllık çaba ve gayretle ortaya koyduk. Son derece güzel bir çalışma oldu. Bilim merkezini öncelikle öğretmenlerimizin görmesini arzu ediyorum. Sonrasında da öğretmenlerimiz öğrencilerimizi bu bilim merkezine yönlendirsinler. Bilim merkezinde muhteşem çalışmalar yapabileceğiniz imkanlar var” dedi.



Antalya Bilim Merkezi büyük fırsat

“New York’taki öğrenciler modern bilim merkezlerini hak ediyor da, Kepez’in Mustafa Adıyaman Ortaokulu öğrencileri bu hizmetleri hak etmiyor mu? diyerek, sözlerine devam eden Tütüncü, “Mustafa Adıyaman Ortaokulu öğrencileri New York’taki yaşıtları gibi eş değer imkanlara sahip olsun diye biz, Bilim Merkezi kurduk. Biz 6 yıl boyunca büyük bir çabayla, gayretle bu bilim merkezini oluşturduk. Amacımız neydi? Sizlere okullarda verilen eğitime destek olmak, bilime meraklı gençlerimizin belki de yıllarca keşfedilmeyecek yeteneklerini ortaya çıkarmak bu yolla hem öğrencilerimizin geleceğini aydınlık etmek, hem de öğrencilerimizin fikirleriyle insanlığa katkı koyacakları icatlarını ortaya çıkarmak, onlara ulaşabilmek. Antalya Bilim Merkezi sizler için çok büyük imkan” ifadelerini kullandı.



Bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Mustafa Adıyaman Ortaokulu’nun TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Başkan Tütüncü, beraberindeki heyetle fuardaki tüm stantları tek tek gezdi, öğrencilerden yaptıkları bilimsel projeler hakkında da bilgi adlı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.