Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde çalıştığı elektronik firmasına ait yaklaşık olarak 500 metre elektrik topraklama kablosunu çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kaş'ın Aklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir elektronik firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık olarak 500 metre elektrik topraklama kablosunun çalınması olayı ile ilgili Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan araştırmada kablonun firmada işçi olarak çalışan O.A. tarafından çalındığı tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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