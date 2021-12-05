Antalya’da yanan binanın birinci katında mahsur kalan genç kız atlayarak hayata tutundu Antalya’da 250 yıllık tarihi bina, çıkan yangında küle döndü Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında korku dolu anlar yaşandı Binada kalan genç kız 1'inci kattan atlayarak hayatta kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da yanan binanın birinci katında mahsur kalan genç kız atlayarak hayata tutundu Antalya’da 250 yıllık tarihi bina, çıkan yangında küle döndü Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında korku dolu anlar yaşandı Binada kalan genç kız 1'inci kattan atlayarak hayatta kaldı

İHA

Antalya’da yanan binanın birinci katında mahsur kalan genç kız atlayarak hayata tutundu Antalya’da 250 yıllık tarihi bina, çıkan yangında küle döndü Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında korku dolu anlar yaşandı Binada kalan genç kız 1'inci kattan atlayarak hayatta kaldı

Antalya’da 250 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi metruk bir bina alevlere teslim olarak küle döndü. Yangın anında içeride bulunan bimekan genç kız ise 1’inci kattan atlayarak hayatta kaldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.
Yangın, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan yaklaşık 250 yıllık metruk tarihi binada saat 16.00 sıralarında çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Asırlık bina bir anda alevlere teslim oldu. Mahalle halkı ise büyük korku yaşayarak, adeta sokağa döküldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler yangının diğer binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Zehra isimli genç kız atlayarak hayatta kaldı
Yangın anında içeride bimekan 3 şahsın olduğu öğrenildi. Şahıslardan Zehra isminde bir genç kız kendisini 1’inci katın penceresinden aşağı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Genç kızın önce eşyalarını daha sonra kendisini aşağı attığı görüldü. İlk yardıma ise mahallede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılan genç kız, gelen sağlık çalışanlarının yardım taleplerini ise uzun süre kabul etmedi. Genç kız sağlıkçılara, “Korkuyorum. Eşyalarımı istiyorum. Öldürecekler beni. Uzatamıyorum ayağımı. Dokunma. Sırf o çantalar için bunu yapıyorsunuz. Çantalarımı almadan hiçbir yere gitmem. Üstüm başım kirli ben hastanede kalamam” diye feryat etti. Diğer iki kişinin ise evin arka kapısından çıkarak kaçtığı belirtildi.

“İçeriden alevler çıkmaya başlayınca bayan aşağı atladı”
Yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirten sahibi Mehmet Ali Yılmaz, “Buradaki adamları şikayet ediyorum. 4 gün önce buradan birilerini çıkararak polise teslim ettim. Bina bize dededen kalmadır. Her gün burada adam kalıyor” sözlerine yer verdi.
Yangın anını anlatan İrfan Arınık ise, “İtfaiyeye haber verdik. İçeride bayan vardı. İçeriden alevler çıkmaya başlayınca bayan aşağı atladı. 3 kişilerdi. 2 tanesi arkadan kaçtı. İçeride şu anda kimse yoktu” sözlerine yer verdi.

“Buna Sırrı Paşa konağı derler”
Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise yaşanan yangınlara adeta isyan ederek, “Burası Antalya’da kurulan ilk Türk mahallesidir. Tarihi mahalledir. Her gün bir konak yanıyor. Tarihi eserler kül oluyor. Mahalleye kamera sistemi istiyorum. Bizim gücümüz kalmadı. Yatağını yorganını alan bağımlı kişiler buralarda yatıyor. Birisi kovalanıyor diğeri geliyor. 2 gün önce başka bir konak daha yandı. Bu bina 250 yıllık var. Buna Sırrı Paşa konağı derler” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da denizde ölü bulunan öğretmenin cenazesi memleketi Batman'a götürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da denizde ölü bulunan öğretmenin cenazesi ...
Antalya Demre'de seraları, evleri su bastı
YEREL HABERLER Antalya Demre'de seraları, evleri su bastı
Bülent Korkmaz: "Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Türkiye'de bu başarının yeniden ...
Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler Ölüme davetiye çıkaran gençler, o anları kayda aldı
YEREL HABERLER Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ...
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 ...
Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak
YEREL HABERLER Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ...
Prof. Dr. Tekelioğlu: “Tarım ve gıda ihracatımız coğrafi işaretle artar’’
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tekelioğlu: “Tarım ve gıda ihracatımız ...
Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu ...
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi (2)
YEREL HABERLER Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ...
'Bir Zamanlar Antalya' Müzesi’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Bir Zamanlar Antalya' Müzesi’ne yoğun ilgi
Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde saha karıştı Birbirlerinin üzerine yürüyen sporcular, güçlükle sakinleştirilebildi 9 kırmızı kartın çıktığı maçta parkenin akreplerinden müthiş geri dönüşü
YEREL HABERLER Antalyasporlu hentbolcuların önemli geri dönüşünde ...
Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; ‘Antalya Mobil’
YEREL HABERLER Vatandaşın hayatını kolaylaştıran uygulama; ‘Antalya ...
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi
YEREL HABERLER Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ...
Erasmus öğrencileri Kepez’de
YEREL HABERLER Erasmus öğrencileri Kepez’de
Çevreci Komşu Kart kazandırıyor
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart kazandırıyor
Tütüncü: “Antalya Bilim Merkezi çok güzel bir fırsat”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Antalya Bilim Merkezi çok güzel bir fırsat”
'Ponçik' için yürekleri ısıtan kayıp ilanı Kedisinin resmini çizip direklere astı
YEREL HABERLER 'Ponçik' için yürekleri ısıtan kayıp ilanı Kedisinin ...
Doktorların kaza sonrası zihinsel engelli raporu verdikleri mühendis azmi ile raporları çürüttü Hayalleri kamyonetin altında kalıp felç olan genç mühendis hayata tutundu Kontrol Otomasoyon Mühendisi Sedanur’un yeni hedefi iş sahibi olabilmek
YEREL HABERLER Doktorların kaza sonrası zihinsel engelli raporu ...
Kumluca Toptancı hali düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER Kumluca Toptancı hali düzenlenen törenle açıldı
Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü ...
Suç örgütü üyesi Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER Suç örgütü üyesi Antalya'da yakalandı
Üniversiteli Dilara, babasının sahibi olduğu taksinin direksiyonuna geçti Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimini okudu, şimdi taksicilik yapıyor Her gün 1.5 saatte hazırlanan Dilara şoför, günde zaman zaman 200 kilometre gidiyor
YEREL HABERLER Üniversiteli Dilara, babasının sahibi olduğu taksinin ...
Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü (2)
YEREL HABERLER Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü (2)
Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin cesedi denizde bulundu Öğretmenin akşam saatlerinde Ankara’dan Antalya’ya geldiği tespit edildi
YEREL HABERLER Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğretmenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.