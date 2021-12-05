10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da yaklaşık 10 gündür komşularının haber alamadığı yalnız yaşayan Yavuz Tunç (41), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781/1 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yaklaşık 10 gündür haber alamadıkları Yavuz Tunç´a ulaşamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Savcı izniyle verilen adresin giriş kat balkonundan polis ekipleri eve girdi. Ekipler, Tunç´u salonda bulunan kanepe üzerinde hareketsiz ve cesedini çürümüş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavuz Tunç´un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Yavuz Tunç´un ağabeyine ulaşarak durumu haber verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-12-05 21:05:48



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