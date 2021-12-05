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Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu İhbar üzerine eve giren polis 41 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı

İHA

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu İhbar üzerine eve giren polis 41 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı

Antalya’da bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir haftadır haber alınamayan 41 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781/1 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan vatandaşların Yavuz Tunç’tan bir haftadır haber alamadıkları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtığında evin salonundaki kanepe üzerinde Yavuz Tunç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin Yavuz Tunç’un yakınlarına haber vermesiyle olay yerine gelen ağabeyi kardeşiyle yaklaşık 1 aydır görüşmediğini belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Yavuz Tunç’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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