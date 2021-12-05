Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler (2)

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JANDARMADAN PARA CEZASI

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma sonucu trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandıklarını tespit ettiği 31 SP 434 plakalı otomobil sürücüsü G.Y (19) ve 07 N 5748 plakalı otomobil sürücüsü M.B´ye (24) 7 bin 543 lira para cezası uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-05 23:52:09



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