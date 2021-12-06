Kıyafetleriyle denize giren kadın boğulma tehlikesi yaşadı

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da akşam saatlerinde kıyafetleriyle denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan Nihal Y. (28), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı sahilinde yaşandı. Kıyafetleriyle denize giren Nihal Y., bir süre sonra çığlık atarak yardım istedi. Boğulma tehlikesi yaşayan Nihal Y.´nin sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber olay yerine, polis, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi, ihbarın yapıldığı bölgenin açıklarında arama çalışması yaparken, yaklaşık 50 metre açıkta gördükleri Nihal Y.´yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanına götürdü. Burada bottan indirilen Nihal Y., hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-12-05 23:57:53



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