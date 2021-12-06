Falezlerde tehlikeli balık avı

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Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 30 metre yükseklikteki falezlerde fotoğraf çeken ve balık tutan amatör balıkçılar, tehlikeye aldırış etmiyor.

Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde, 30 metre yükseklikte yer alan falezler, amatör balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki uyarı levhalarına aldırmayan amatör balıkçılar, düşme riskini göz ardı ederek, saatlerce balık tuttu. Sahile gelenler de kayalıklara tırmanıp, tehlikeye aldırmadan fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-12-06 10:19:02



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