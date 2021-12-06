Diyarbakır'dan Antalya'ya peynir bidonunda uyuşturucu



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da polis ekipleri, Diyarbakır'dan kente peynir bidonları içinde gönderilen 26 kilo 75 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Narkotim) Şube Müdürlüğü ekipleri, peynir bidonları içinde Diyarbakır'dan kente uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine takibe aldıkları aracı kent merkezinde durduran Narkotim ekipleri, yaptıkları aramada peynir bidonları içine gizlenen 336 gramı toz olmak üzere 14 kilo 149 gram esrar maddesi ele geçirdi. Otomobilde bulunan E.M. Ö.D. ve İ.Y. de gözaltına alındı.

MURATPAŞA'DA EVE BASKIN

Operasyonun devamında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde başka adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 226 gramı toz olmak üzere 11 kilo 926 gram esrar, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi. G.Y. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Burada ele geçirilen uyuşturucunun da Diyarbakır'dan yine peynir bidonları içinde getirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-06 10:26:57



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