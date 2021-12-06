Kepez’in kızları galip döndü

Kepez Belediyesi Spor Kulübü kadın basketbol takımı, ISKUDER maçını 7027 gibi ezici bir üstünlükle kazandı.

Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nde (KBBL) ikinci maçını deplasmanda Isparta temsilcisi ISKUDER ile yapan Kepez Belediye, 7027 gibi ezici bir üstünlükle karşılaşmayı tamamladı. C grubunda mücadele veren Kepez'in 12 dev kızı, bu maç sonunda averajını 40 sayıya çıkarttı. İlk 2 maçını deplasmanda yapan Kepezliler, 12 Aralık'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını kendi salonu olan Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Her sezon lig yükseltme finallerine kalan güçlü rakibiyle yapacakları maçı bekleyen takım, grup birinciliğini hedefliyor.

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