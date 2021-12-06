Kepez’in sultanları set vermedi

Ligin 8'inci haftası karşılaşmasını Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapan Kepez Belediyespor’un sultanları, 4'üncü kez 30'lık sonuç ile salondan ayrıldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı, ligde yaptığı 8'inci karşılaşma sonucu 4'üncü kez 30'lık net sonuç ile salondan ayrıldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Kepez Belediyespor, ilk set hariç zorlanmadan maçı kopardı. Maçı 2522, 258 ve 2515 setler ile alan Kepezli sultanlar, 12 Aralık'ta deplasmanda Antalyaspor ile 9'uncu maçına çıkacak.



Antalyaspor maçı önemli

Ligin ilk maçı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, 4'üncü hafta maçı Denizli Voleybol ve 6'ıncı hafta maçı Bodrum Doğuş karşılaşmalarında da set vermemiş olan Kepezli kızlar, Antalya Megaspor ve Marmaris Belediyespor takımlarına da sadece 1'er set vermişti. Grubunda Denizli Merkezefendi Belediye ve Antalyaspor'un ardından 18 puan ile 3'üncü sırada yer alan Kepez Belediyesi, grup ikinciliğine yükselmek için haftaya Antalyaspor'u yenmek zorunda.

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