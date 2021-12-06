Büyükşehir Finike Boldağ’ın su hasretini sona erdiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Finike’nin Boldağ Mahallesi’nin su hasretini sona erdiriyor.

1963 yılında kurulan Finike’nin Boldağ Mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı su sorunu artık tarih oluyor. Tarihi Likya yolu üzerinde bulunan Boldağ Mahallesi sakinleri su sorunlarını bugüne kadar kendi çözümleriyle gidermeyle çalışmış. Kimi Finike’den, kimi dağdan bidonlarla su taşımış, kimi ise yağmur suyunu biriktirip ihtiyacını gidermeye çalışmış. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Boldağlı vatandaşların su sorunu artık sorun olmaktan çıkıyor.



Suya hasret sona eriyor

Elektriğin bile 2020 yılının başında geldiği ve bugüne kadar zorluk içinde yaşayan vatandaşlara çözüm Antalya Büyükşehir Belediyesinden geldi. Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri Finike’nin Boldağ Mahallesini 4 bin 500 metre şebeke hattı döşeyerek vatandaşları suyla buluşturuyor.

Çalışmalar başladı

Finike ASAT Şube Müdürü Fevzi Çiftçi, Boldağ sakinlerinin hayvanlarını bile yağmur suyu biriktirerek suladıklarını belirterek şebeke çalışmasına başladıklarını söyledi. Çiftçi, 4 bin 500 metre şebeke hattı ile vatandaşın evine su getireceklerini belirtti.



Muhtardan teşekkür

Boldağ Mahalle Muhtarı Adnan Gökbelen de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Kuyularda yağmur sularını biriktirirdik. Biriken suları kuyulara ve kendi su depolarımıza aktarırdık. Şimdiye kadar idare ettik. Ama artık Büyükşehir Belediyemiz su sorunumuzu çözüme kavuşturuyor. Belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Yakında suya kavuşacağız” dedi.



“Çok mutluyuz”

Hüseyin ve Durkadın Atal çifti ise dağdan, taştan su getirdiklerini belirterek, “Bidonla su taşımak çok zor oluyordu. Hiç suyumuz olmadı. Şimdi su getiriyorlar. Binlerce kez şükürler olsun. O kadar mutluyuz ki. Çok seviniyoruz. Artık rahat edeceğiz. Suyumuz gelince sorunumuz bitecek. Başkanımızdan Allah razı olsun” diyerek sevinçlerini dile getirdi.

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