Akdeniz Üniversitesi'ne, YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi'ne, YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi

İHA

Akdeniz Üniversitesi'ne, YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Akreditasyon Programı'nda kurumsal akreditasyon alan 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'ne “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” düzenlenen törenle verildi. Rektör Özlenen Özkan'a belgeyi, YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas verdi.

Akdeniz Üniversitesi(AÜ),Yükseköğretim Kalite Kurulu(YÖKAK) tarafından ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan 6 devlet üniversitesinden biri oldu. “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” AÜ Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a takdim edildi. Törene, rektör yardımcıları ve çok sayıda akademisyen katıldı.
Törende konuşan AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlene Özkan, 40 yıllık köklü geçmişi, güçlü altyapısı, evrensel düzeyde eğitimöğretimi, yetkin akademik kadrosu, bilimsel başarıları ile eğitime, bilime ve topluma önemli katkılar sunan, saygın üniversitelerden biri olan AÜ’nün, Türkiye’de bu belgeyi alan 6 devlet üniversitesinden biri olduğunu hatırlattı.

"Üniversitelerin başarısı"
Yükseköğretimde kalite konusuna büyük önem verdilerinin altını çizen Özkan, “Çünkü eğitim ve bilimsel araştırmanın ülkemizin geleceği için önemli bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Bilginin yön verdiği dünyada, bilginin etki alanı sürekli genişlerken, bilgiyi kullanabilmek ve en önemlisi üretimine katkıda bulunabilmek büyük önem kazanmıştır. Eğitime yatırım yapan, bilimsel ilerlemeyi sürekli kılan, nitelikli insan gücüne sahip ülkeler, bilgi çağında yenilikleri ve gelişmeleri yönlendirecektir. Ülkemizin de çağdaş uygarlık savaşında başarı kazanması, ekonomik kalkınmada ileri gitmesi ancak üniversitelerimizin başarısı ile mümkündür. Bilimin merkezi olan yükseköğretim kurumları bu değişimlerin taşıyıcısı olarak başta eğitim ve araştırma olmak üzere tüm süreçlerini çağın gereksinimlerine uygun bir biçimde yenilemek ve geliştirmek zorundadır”diye konuştu.

"5 tema 21 hedef"
Özkan, AÜ olarak 20222026 Stratejik Planı çerçevesinde 5 tema ve 21 ana hedefle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. AÜ’nün başarılı organ nakilleri, Türkiye’nin ilk yüz nakli, kol nakli ve rahim nakli gibi operasyonları ile bilim dünyasına adını yazdırarak sağlık alanında bir marka haline geldiğini vurgulayan Özlenen Özkan,“ Ayrıca, Covid19 aşı çalışmaları, Patara antik kenti kazı çalışmaları, engelsiz üniversite yaklaşımı, “Tazelenme Üniversitesi” sosyal sorumluluk projesi gibi eğitimin, bilimin ve topluma hizmetin her alanında öncü çalışmaları ile “Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite” misyonunu yıllardır başarıyla sürdürmektedir. Biz bu misyonu daha ileriye taşımak için katılımcı, iş birliği ve takım çalışmasını önceleyen bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Bu kapsamda araştırma ve geliştirme alanındaki hedeflerimizi ön planda tutarak; organ nakli, yapay organ üretimi, kanser, kök hücre uygulamaları, yapay zeka, biyoteknoloji ve sağlık turizmi alanlarına odaklanıp farklılaşma stratejisi ile değer yaratarak küresel alanda rekabet etmeyi amaçlamaktayız” dedi.

Kurumsal Akreditasyon Belgesi’nin AÜ’ye büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu işaret eden Özkan, “Bu belge üniversitemiz adına bir gurur ve aynı zamanda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrası içinde hep daha iyiye ulaşma hedefini sürdürmemiz adına büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak tüm ekip arkadaşlarım ile kalite literatüründe yer alan Kaizen felsefinde olduğu gibi sürekli daha iyiye ulaşmayı hedefleyen anlayışla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz”ifadelerine yer verdi.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Yüksek Öğretimde değişim ve Akreditasyon konulu bir sunum yaptı. Elmas, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun bağımsız hale 2018 yılında geldiğini hatırlatarak, “İdari ve mali yönden bağımsız bir kurul oldu. Daha önce YÖK’ün içinde bir komisyondu. Karıştırılıyor ama biz ısrarla vurguluyorum. YÖK’le yapısal olarak hiçbir ilgimiz yok. Ama yüksek öğretim atmosferi içindeyiz hepimiz. 2 sene içinde dünyadaki tüm üst kuruluşlara tam üye olduk. Hedefimiz tüm dünya ile konuşan ama ülkemiz koşullarını dikkate alan bir ajans olmaktır. Ülkemiz koşullarını özellikle vurgulamak istiyorum çünkü ithal bir süreçlerin Türkiye’de çok başarılı olmadığını gördük. Bologna Süreci’nin 2000’li yıllarda başlayıp üniversiteler içine girememesinin nedeni birazda bu tamamen ithal olarak aldık, kopya ettik. Ama bizim sistemimiz kopya değil ama tüm dünya ile uyumlu” diye konuştu.

"Odaklandığımız değişimin yönetimi"
Üniversitelerin bir kalite ajansı gibi olmasını istediklerini dile getiren, “ Kendi hedefini uygulamasına sonuçlarına bakmasını istiyoruz. Dünya çok değişti. Birinin size gelip beş senede bir rapor yazmasıyla olacak bir iş değil bu değişimi yönetmek. Üniversite bakacak sonuçlarına, sonra YÖKAK’ı yada yurt dışından bir ajans çağıracak. Yeter ki bunları yapıp izlesin kıyaslasın, sonuçlarına baksın. Kalite kısmı aslında çok basit. Odaklandığımız şey şu, değişim yönetimi ve eğitim öğretimde iç kalite sistemi kurmak. Üniversitelerin eğitim öğretim programlarını tamamlamasını istiyoruz. Ders planlarını buna göre yapmasını, hocalarını bunlara göre eğitmesini, alt yapısını yapmasını ve mezunundan bu hedeflediği belirlediğini çıktığını sağlayıp sağlamadığını garanti altına alsın. sonrasında izlesin bunu. Araştırmalarda da aynı şekilde. Araştırmalarda etki ve katkı daha önem kazandı. Üniversiteler kalite kısmını uygulayıp incelemesini istiyoruz. Üniversiteler kalite ajansı gibi olsun. Kendi hedefine ve sonuçlarına baksın istiyoruz. Çünkü dünya çok değişti. Türkiye’deki üniversitelerin beklentisi yüzde 25 civarındaymış durumdaymış, geçen sene ki raporlarda yüzde 75’lere çıkmış. Üniversitelerde farkındalık olarak birşeyler yapma isteği var. biz de üniversitelerin geldiği noktadan bir tur yukarı çıkarmak için üniversitelerimizden 10’ar öğretim elemanı, kalite kurulu, rektör yardımcılarını davet edip 2 günlük komisyon eğitimi yapıyoruz. Odaklandığımız şey değişim yönetimi ve eğitim öğretimde kalite sistemi kurmaktır"ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kemer ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nde çalışmalar ...
Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara koşuyor
YEREL HABERLER Antalya'nın tarım sektöründe ihracat 1 milyar dolara ...
Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor
‘Orada Duruverseydi Zaman’ Antalyalı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER ‘Orada Duruverseydi Zaman’ Antalyalı kadınlarla ...
Büyükşehir Finike Boldağ’ın su hasretini sona erdiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Finike Boldağ’ın su hasretini sona ...
'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometrelik takiple ...
Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Durdurulan otomobildeki sürücü araçtan indirilip yola yatırıldı Operasyonda peynir bidonları içinde 26 kilo 75 gram esrar maddesi ele geçirildi.
YEREL HABERLER Antalya'da polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu: ...
Kepez’in sultanları set vermedi
YEREL HABERLER Kepez’in sultanları set vermedi
'Gıcırgan' midyenin atıklar üzerinde yaşam savaşı
YEREL HABERLER 'Gıcırgan' midyenin atıklar üzerinde yaşam savaşı
Antalya'da denizde iki farklı noktada çıkan hortum kamerada Hortum etkisini kaybederek gözlerden kayboldu
YEREL HABERLER Antalya'da denizde iki farklı noktada çıkan hortum ...
Kepez’in kızları galip döndü
YEREL HABERLER Kepez’in kızları galip döndü
Diyarbakır'dan Antalya'ya peynir bidonunda uyuşturucu
YEREL HABERLER Diyarbakır'dan Antalya'ya peynir bidonunda uyuşturucu
Kepez Belediyespor, liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor, liderliğini sürdürdü
Falezlerde tehlikeli balık avı
YEREL HABERLER Falezlerde tehlikeli balık avı
Antalya’da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 ...
Konyaaltı’nda Güçlü Kadın Güçlü Yarınlar Çalıştayı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Güçlü Kadın Güçlü Yarınlar Çalıştayı
Antalyalı gençler, en iyi Osmanlı tokadı için ter döktü Kick Boks Milli Takım Antrenörü Talat Ayhan: "Ülkemizde unutulmuş, gençlerimiz Osmanlı tokadını bilmiyorlar"
YEREL HABERLER Antalyalı gençler, en iyi Osmanlı tokadı için ter ...
ASSİM’de bilardo turnuvası
YEREL HABERLER ASSİM’de bilardo turnuvası
Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı Yakıtı biten aracı seyir halindeki diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler Araç sürücüsü ve araç üzerindeki gençlere toplamda 5 bin 543 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek ...
Kıyafetleriyle denize giren kadın boğulma tehlikesi yaşadı
YEREL HABERLER Kıyafetleriyle denize giren kadın boğulma tehlikesi ...
Kıyafetleriyle denize giren kadının çığlıklarına deniz polisi yetişti Bota alınıp yat limanına çıkartılan kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kıyafetleriyle denize giren kadının çığlıklarına ...
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler (2)
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ...
Yangında mahsur kalan 6 çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 6 çocuğu itfaiye kurtardı
Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı Binada yaşayanlar mahsur kaldı, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı Pet shopta bulunan hayvanları vatandaşlar ve işyeri sahipleri kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.