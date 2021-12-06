Otomobil tıra arkadan çarptı:1 Ölü

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Korkuteli Antalya karayolu Bayatbademler Mahallesi Cehennem Deresi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

K.K. (31) yönetimindeki 07 APY 665 otomobil, O.A (46) yönetimindeki 07 ELH 76 plakalı seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada 07 APY 665 otomobil içinde bulunan Y.C. (34) olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.K. hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.