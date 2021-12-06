Antalya’da genç kızın Tral balığı sevinci: “ İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk” Antalya’da olta ile yaklaşık 4 kilogram balık yakalayan gençler sevinç çığlığı attı Heyecanlı anlar yaşayan gençlerin o anları izleyenleri gülümsetti

Antalya’nın Lara bölgesinde denizde olta ile balık yakalamaya çalışan gençler, heyecanlı anlar yaşadı. Denizden yaklaşık 34 kilogram ağırlığında Tral balığı yakalayan gençlerin sevinçten çığlık atarak, “Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme” sözleri izleyenleri gülümsetti.

Antalya’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yerini bir süre sonra parçalı bir havaya bıraktı. Havanın zaman zaman güneş açmasını değerlendiren 3 genç, Lara bölgesinde bulunan bir plaja inerek balık tutmak istedi. Gençlerin bir süre sonra oltası bir balık tarafından çekilmeye başladı. Oltayı kontrol etmekte zorlanan bir gence diğer erkek arkadaşı yardım ederek kıyıya çektiği balığı eli ile yukarı asıldı.



"Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk"

Bu sırada o anları kayda alan bir genç kız ise, “Hadi olta kırılacak” demesi ve balığı gördükten sonra “Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme” diyerek sevinç çığlıkları atması renkli anların yaşanmasına neden oldu. Heyecanlı anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok kişi tarafından izlenerek, izleyenleri gülümsetti.

Öte yandan tral balığının etinin lezzetli olduğu ve daha çok sürüler halinde dolaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.