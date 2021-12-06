ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kalan, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 664 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Asli, Şeref ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliği’nin 6. maddesine istinaden, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi. Bu önemli görev Rektör Kalan’a yazılı olarak tebliğ edildi.

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine asli olarak seçilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Kalan, “Türk ve Türkiye tarihini araştırmayı, toplumdaki Türk tarih bilincinin geliştirilmesi noktasında önemli bir vazifeyi görev edinen Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçilmekten büyük mutluluk duydum. Bilim Kurulu Üyeliği süresince bana addedilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğime olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

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