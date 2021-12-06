Antalyaspor’da, Trabzonspor mesaisi başladı

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FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde rejenerasyon çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarını izinli geçirecek. Antalyaspor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.

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