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Antalyaspor’da, Trabzonspor mesaisi başladı

İHA

Antalyaspor’da, Trabzonspor mesaisi başladı

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde rejenerasyon çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarını izinli geçirecek. Antalyaspor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.

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