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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi el sanatları kursları büyük ilgi görüyor

İHA

Alanya Belediyesi el sanatları kursları büyük ilgi görüyor

Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen El Sanatları Kursları büyük ilgi görüyor.
Alanya Belediyesi kadınların hem meslek edinmelerini ve ekonomik olarak ailelerine katkı yapmalarını sağlamak hem de sosyalleşmelerine yardımcı olmak adına el sanatları kursları düzenlenmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzunca bir aranın ardından yeni eğitimöğretim sezonunda 19 eğitmenin gözetiminde 23 ayrı dalda 720 kursiyerin katılımıyla yeni dönem başladı.

Fahri Gürses Etüt Merkezi’nde sınıflar doldu
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in büyük önem verdiği el sanatları kursu, Alanya’nın dört bir yanında hizmet verirken son olarak Fahri Gürses ETÜT Merkezi’nde 235 kursiyerin eğitim gördüğü 6 sınıf kadınların hizmetine açıldı.
Halihazırda kent merkezinde 2 atölye (Hanımeller1 ve Hanımeller2), Mahmutlar El Sanatları Merkezi, Konaklı, Avsallar, Çıplaklı, Cikcilli, Obagöl kurs merkezlerinde toplamda 720 kursiyer eğitim görüyor.

23 ayrı dalda eğitim veriliyor
Alanya Belediyesi’nin kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere dikiş, mefruşat, el ve makina nakışı, seramik biçimlendirme, boyacı çini işleme, kırkyama, kağıt rölyef, ipek kozası, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme başta olmak üzere 23 ayrı dalda el sanatları eğitimi veriliyor.

“Kadınlarımız öğreniyor, üretiyor, kazanıyor”
Alanya Belediyesi Kültür Müdürü Nimet Hacıkura yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hem Alanya’da yaşayan kadınlarımızın sosyalleşmesi, boş vakitlerinin değerlendirilmesi hem ekonomik anlamda ailelerine katkı sağlamak hem de meslek edinmelerini sağlamak adına bu kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra Alanya’nın ipek gibi geleneksel el sanatları, kozadan çiçek yapımı gibi kendi geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması adına daha çok kişi tarafından yapılmasını sağlamak, yaşatmak adına da bu kursları düzenliyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in de çok önem verdiği proje olan bu geleneksel el sanatları kursları projemizi merkezde 3 farklı noktada olmak üzere Mahmutlar, Konaklı, Avsallar, Çıplaklı, Cikcikli ve Oba Kurs merkezinde devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günler de Okurcalar’daki kurs merkezimiz de hizmete açacağız.”

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