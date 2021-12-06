'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikholaos Antalya'da anıldı



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikholaos, ölümünün 1678'inci yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesindeki mezarının bulunduğu Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'nde ayin ile anıldı.

Tüm dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyanların ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikholaos için ölüm yıl dönümü olduğu değerlendirilen 6 Aralık'ta, mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'nde anma ayini yapıldı. Ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hristomas Kalaycı yönetti. Ayine; İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya ve değişik ülkelerden gelen 12 din adamı ile yaklaşık 500 kişi katıldı. Ayin sonunda müzeye gelen eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, din adamı Hristomas Kalaycı ile bir süre sohbet etti. Hristomas Kalaycı, Günay ve Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin'e teşekkür etti.

SEVGİ VE BARIŞ İÇİN DUA EDİLDİ

Ayinde din adamları, Aziz Nikholaos ve dünya barışı, kardeşlik, dostluk, sevgi, savaşlar ile açlığın sona ermesi için dua etti, ilahiler söylendi. Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış şaraplı ekmek ikram edildi. Ayini yöneten Kalaycı, "Aziz Nikholaos tüm kıtalarda, sayısız insan tarafından anılmakta, tanrı katında yardımı için kutsiyetine dua edilmektedir. Likya bölgesinin bir evladı olarak dünyaya gelen Aziz Nikholaos, İstanbul Rum Patrikliği'ne bağlı Demre Metropoliti olarak uzun yıllar hizmet etmiş, yaşam pratiği ve gösterdiği mucizelerle ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Keşke her insan Aziz Nikholaos gibi olabilse. Hepimiz onun ve onun gibi azizlerin güzel duygularını taşımalı, onlar gibi olabilmeliyiz" diye konuştu.

'TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR'

Halefi olarak Aziz Nikholaos'u ona sevgi besleyenlerle anma mutluluğu yaşadıklarını anlatan Kalaycı, şunları söyledi:

"Bilinmelidir ki; Aziz Nikholaos yalnız Hıristiyanların değil, tüm insanlığın örnek alması gereken bir şahsiyettir. O sadece insanları ayırımı, yapmaksızın sever. Onun yol göstericiliğine ve anısına hürmeten Tanrı'ya dualarımızla seslendik. Ayimizde ayrıca ülkemizin ve tüm insanlığın selameti ve barışı içinde dua ettik. Şunu unutmamamız gerekir; Ankara'dan başlayarak, buradaki sorumlu kişilere büyük bir teşekkür borcumuz var. Çünkü kaç uzun senedir arkadaşça demeyeyim de insanca bize karşı davranıyorlar ve anlayış gösteriyorlar. Temennimiz bu son korona probleminin bir an evvel atlatıp, memleket yolunu bulsun. Yaklaşan yeni yılı başka bir yüzle karşılayalım."

AZİZ NİKHOLAOS KİMDİR?

Halk arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikholaos, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde doğdu. Genç bir din adamı olarak Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra'ya geldi. Myra'da din adamı olarak görev yaptı. Ömrünü çocukların, denizcilerin koruyuculuğuna, fakir genç kızlara yardıma adadı. Bir Anadolu ereni olarak 6 Aralık 343 yılında 65 yaşında hayatını kaybetti. Likyalılar, bu önemli aziz için milattan sonra 6'ncı yüzyılda bir kilise inşa ederek, içindeki lahite Aziz Nikholaos'u sonsuz uykusuna bıraktı. Mezarı, bugün Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'nde yer alıyor. Aziz Nikholaos'un kemiklerinin bir bölümü, Haçlı Seferleri sırasında 1043 yılında İtalya'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar tarafından kaçırıldı. Bari kentinde yaptırılan Aziz Nikholaos Kilisesi'ne kondu. Aziz Nikholaos'un olduğu kabul edilen kemiklerin bir bölümü, bugün Antalya Müzesi'nde saklanmaktadır. Dünyanın birçok kentinin 'koruyucu azizi' olarak kabul edilen Aziz Nikholaos adına yapılmış, dünyanın çeşitli ülkelerinde 2 bine yakın kilise bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-12-06 15:51:41



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