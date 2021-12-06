Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınışının 87. yıl dönümü Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Alanya’daki kadın dernekleri, siyasi partilerin kadın temsilcileri ve kadın yöneticiler Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de törene katılarak, kadınlara karanfil dağıttı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Başkan Yücel, “Fedakarlığı ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük pay sahibi olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve siyasal hayatta daha çok yer almasını diliyorum. Türk kadınına bu hakkı tanıyan ve ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ övgüsünde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.