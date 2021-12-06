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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden Antalya için turuncu uyarı

İHA

Meteorolojiden Antalya için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da yarın beklenen kuvvetli sağanak yağmura ve fırtınaya karşı vatandaşları ‘turuncu’ kodda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (3075 kilogram/metrekare), Antalya merkez ve kıyı ilçeleri şiddetli (75100 kilogram/metrekare), yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."

Fırtına saatte 90 kilometreye ulaşacak
Fırtına uyarısında ise "Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (4070 kilometre/saat) şeklinde, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (7590 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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