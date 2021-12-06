Antalya'da tarihi eser operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timi Ü.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Ü.K.'nin yapılan üst aramasında 1 adet 15 cm uzunluğunda kama, 1 adet kahve renkli küp, 1 adet bakır tas, 6 adet renkli desenli mühür ve 47 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken Ü.K. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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