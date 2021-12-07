AÜ Çevre Hizmet Ödülleri için başvurular başlıyor

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri2021’ için başvurular başlıyor.

Bu yıl 24.’sü gerçekleştirilecek olan “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri2021” için başvurular 08 Aralık 2021 tarihinde başlıyor. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri her yıl Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara veriliyor.



“Son başvuru tarihi 26 Aralık"

Başvuru için çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında hazırlanacak öneri dosyalarının Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ulaştırılması gerekiyor. 8 Aralık’ta başlayan başvurular için öneri dosyaları posta ya da eposta yoluyla 26 Aralık Cuma gününe kadar ulaştırılabilecek.

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