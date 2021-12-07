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Başkan Sert: "Lastik satışları e-ticarete döndü "

İHA

Başkan Sert: "Lastik satışları e-ticarete döndü "

Karayol Lastik kuruluşlarından siyahhalka.com Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, pandemi etkisinin araç lastik satışlarına olan ilginin de eticarete kaydığını söyledi.
Dijital Pazar yerleri, eticaret ve online satış kanallarının artık her alanda kullanıldığına dikkat çeken Osman Sert, araç lastik satışlarının da bu alanlarda büyük artış gösterdiğini ifade etti. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte eticaretteki artışın çok yüksek olduğunu belirten Sert, “Araç lastiklerini değiştirecek tüketiciler genellikle araçlarını servise ya da perakende satış yapan yerlere götürerek alışverişlerini gerçekleştirmekteydiler. Ancak özellikle son 2 senedir tüketiciler bu ihtiyaçlarını da online alışveriş yaparak karşılamakta” dedi.
Araç lastiklerinin online olarak sipariş edildikten sonra farklı şehirlerde olan partner teknik servisler ile birlikte kullanıcıları daha rahat ettirdiğini de söyleyen Osman Sert, lastik pazarının dijital alanda oldukça büyüdüğünü söyledi. Online satışların kendi firmalarında da son iki senede neredeyse ikiye katladığını belirten Sert, “Siyah halka olarak geride bıraktığımız 2 senede eticaret satışlarımızda büyük artış sağladık. Bu durum bizlerin bu alana olan yatırımlarını artırmasını sağladı. 2017 yılında kurduğumuz dijital pazarımız bugün Türkiye’nin alanındaki en büyük dijital satış alanlarından biri haline geldi. Umuyoruz bunu 2022 yılında da sürdürebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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