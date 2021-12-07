Antalya’da fırtına hastane dış kaplamasını söktü, ağaçları devirip, tekneleri beşik gibi salladı

Antalya’da etkili olan sağanak ve fırtına, ağaçları yola ve araçların üzerine devirdi, bir hastanenin dış kaplaması yerinden söküp fırlattı. Yine fırtına nedeniyle falezleri döven dev dalgalardan limana sığınan tekneler ise adeta beşik gibi sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya’da sabah saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreye kadar yükselen şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Bloğun dış kalama cephesi yerinden sökülüp yere düştü. Kentin farklı noktalarında ağaçlar yollara ve araçların üzerine devrildi. Sürücüler yağıştan dolayı ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ve itfaiye ekipleri kent genelinde olumsuzluklara karşın teyakkuza geçti.

Tekneler beşik gibi sallandı

Fırtına nedeniyle oluşan dev dağalar, falezleri dövdü. Kaleiçi Yat Limanı’na sığınan balıkçı ve tur tekneleri de dalgalar nedeniyle adeta beşik gibi sallandı. Limana gelen bazı vatandaşların ise dev dalgaları fotoğrafladığı gözlendi.

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