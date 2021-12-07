Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (2)

HASTANENİN DIŞ CEPHESİ UÇTU
Antalya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. Otoparkın çevresi itfaiye ekibi tarafından güvenlik amaçlı kapatılırken, binadan sarkmakta olan kaplamaları onarım çalışmaları sürüyor.
ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ
Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan reklam panoları da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Tahta parçalarının etrafa uçuşması nedeniyle yoldan geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere devrilen ağaçlar trafiği aksatırken, park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar hasara yol açtı. Kentin işlek bulvarlarındaki çöp konteynerleri ise fırtınayla birlikte savruldu. Yolda seyreden araç sürücüleri, aniden önlerine çıkan konteynerlere çarpmamak için çaba harcadı.
YOL SUYLA SÜRÜKLENDİ
Konyaaltı ilçesinde BahtılıÇakırlar kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Dağdan dere yatağına gelen sel sularına bir süre direnen asfalt yol, daha sonra parçalanarak suyla birlikte denize sürüklendi. Yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAslı DURANAlparslan ÇINARSemih ERSÖZLER
2021-12-07 12:46:15
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.