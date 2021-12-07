Başkan Böcek’ten Şampiyon raftingcilere destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 Haziran ayında kendisini ziyaret eden ve ekipman desteği talebinde bulunan genç raftingcilere verdiği sözü tuttu. Başkan Böcek, U19 Türkiye Rafting Şampiyonu olan sporculara seri kürek çekmeye olanak sağlayan karbon kürek hediye etti.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Haziran ayında Rize Ardeşen’de düzenlenen Rafting Şampiyonası’nda Antalya temsilcisi Manavgat kulüpleri başarıya doymadı. Beşkonak Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü U19 erkek kategorisinde Türkiye Rafting Şampiyonu oldu. Yine aynı yarışmada U19 Kadın, Karma ve Açık Yaş Erkek kategorilerinde Manavgat gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sporcuları Türkiye 2’nciliğini elde etti. R4 Türkiye Rafting Şampiyonası’nın 1. ayak yarışlarında Antalya Manavgat temsilcisi Tornado Manavgat Rafting Team 4 kupa, 20 madalya kazanarak genel klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu.



“Kürek hediyesi”

Şampiyonadan hemen sonra Başkan Muhittin Böcek’i ziyaret eden ve ekipman desteği talebinde bulunan genç sporcuların bu talebi karşılıksız kalmadı. Başkan Böcek, Dünya Gençlik Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan raftingcilere, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmeleri için seri kürek çekmeye olanak sağlayan 10 adet karbon kürek hediye etti.



“Sporcularımızın yanındayım”

Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Dernek Başkanı Hakan Halim Okudan ve şampiyon sporcuları bir kez daha makamında ağırlayan Başkan Muhittin Böcek, başarılı sporcuları desteklemekten her zaman mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Böcek, “Atatürk’ün “Ben sporcunun, zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği gibi böylesi güzel evlatlarımızın, sporcularımızın her daim yanlarında olduğumu bilmelerini isterim” dedi.

Ziyaretin sonunda Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Dernek Başkanı Hakan Halim Okudan, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür plaketi verdi.

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