Büyükşehir’den 146 havuza bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında bulunun ve ekonomik ömrünü tamamlamış 146 havuzun izolasyon zafiyetini gidermek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Antalya genelinde bulunun süs havuzlarına yönelik çalışma başlattı. Güneş ışınları ve havuz içinde kullanılan kimyasallar nedeniyle zaman içinde izolasyon özelliklerini yitiren ve ekonomik ömrünü tamamlayan süs havuzları yenileniyor. 3 milyon 735 bin TL yatırım bedelli proje ile şehrin farklı noktalarında bulunan 146 havuzun izolasyon zafiyetleri giderilecek.



“Çatlaklar tespit edildi”

Bu kapsamda Kapalı Yol, Karaalioğlu Parkı içi ve Otogar Kavşağı’nda bulunan havuzlarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Karaalioğlu Parkı içerisindeki havuzun tadilat çalışmasında zemin ve duvar kaplamaları söküldü. Sökülen betonarme yapılarda büyük çapta, çatlakların olduğu tespit edildi.



“Mevcut yapıları bozulmuyor”

Ekipler, izolasyon kaplamalarını havuz kaplamalarının altına yaparak süs havuzlarının daha uzun ömürlü olmalarını sağlayacak. Süs havuzları mevcut yapıları bozulmadan yenilenmiş olacak. Çalışma kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteri havuzu da yenilenecek.

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