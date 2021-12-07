Bitrota'nın sahibine Antalya'da gözaltı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. K.A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.

Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-07 14:26:28



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