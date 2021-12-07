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Bitrota'nın sahibine Antalya'da gözaltı

DHA

Bitrota'nın sahibine Antalya'da gözaltı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürüldü.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. K.A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.
Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-12-07 14:26:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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