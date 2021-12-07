Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (5)



SERİK'TE DERE TAŞTI, TARIM ALANLARINI SU BASTI

Serik'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışta Boğazkent, Karadayı ve Belek mahallelerinde Acısu Deresi'nde debinin yükselmesi ile tarım alanlarını su bastı. Karadayı ile Boğazkent mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolun iki tarafındaki tarım arazileri zarar gördü. Boğazkent'teki barınakta da teknelerin bulunduğu alanda su seviyesi yükseldi.

MAĞAZA ÇATISININ METAL KAPLAMASI UÇTU

Manavgat Caddesi'ndeki bir mağazanın çatı kaplaması ise fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yola düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri aldı. Mağaza çalışanları, kaplamanın çatıda kalan kısmını çıkarttıktan sonra yoldaki metal parçaları kaldırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kapanan Manavgat Caddesi ulaşıma açıldı.

Namık Kemal KILINÇÖmer KARÇA/SERİKMANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇÖmer KARÇA

2021-12-07 14:37:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.