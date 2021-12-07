Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (5)

SERİK'TE DERE TAŞTI, TARIM ALANLARINI SU BASTI
Serik'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışta Boğazkent, Karadayı ve Belek mahallelerinde Acısu Deresi'nde debinin yükselmesi ile tarım alanlarını su bastı. Karadayı ile Boğazkent mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yolun iki tarafındaki tarım arazileri zarar gördü. Boğazkent'teki barınakta da teknelerin bulunduğu alanda su seviyesi yükseldi.
MAĞAZA ÇATISININ METAL KAPLAMASI UÇTU
Manavgat Caddesi'ndeki bir mağazanın çatı kaplaması ise fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yola düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri aldı. Mağaza çalışanları, kaplamanın çatıda kalan kısmını çıkarttıktan sonra yoldaki metal parçaları kaldırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kapanan Manavgat Caddesi ulaşıma açıldı.
Namık Kemal KILINÇÖmer KARÇA/SERİKMANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇÖmer KARÇA
2021-12-07 14:37:24
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.