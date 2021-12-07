Bakan Kurum: Akdeniz dile gelse insanı insana, bizi bize şikayet edecektir (2)

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MİLKSHAKE'İN TADINA BAKTI

Antalya'da düzenlenen COP 22'nin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra fuaye alanındaki stantları gezdi. Yabancı temsilcilerle sohbet eden Bakan Kurum, çeşitli sualtı canlılarının yer aldığı sergiyi de inceledi. Kurum, alanda bisiklete monte edilen mikserde pedalların çevrilmesiyle hazırlanan 'milkshake'i önce yanındaki misafirlere ikram etti, ardından kendisi tadına baktı.DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-12-07 14:38:12



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