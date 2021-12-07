Oklu kirpilerin akşam gezintisi Akşam saatlerinde yolda peş peşe yürüyen 3 adet oklu kirpi, tarlasından dönen bir çiftçinin kamerasına yansıyınca ilginç görüntüler ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kameraya yansıyan oklu kirpiler ilginç görüntüler sergiledi.

Karalar Mahallesinde bulunan tarlasından dönen Hakkı Duygu, dönüş yolunda bir hareketlilik gördü. Telefonunu çıkartarak kayda giren Duygu’nun objektifine 3 adet oklu kirpi takıldı.

Peş peşe yolda yürüyen oklu kirpiler daha sonra sarp araziye saparak gözden kayboldu. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Duygu’nun videosuna çok sayıda beğeni geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.