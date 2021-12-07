Bakan Kurum: Akdeniz dile gelse insanı insana, bizi bize şikayet edecektir (3)

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LİBYALI BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP 22 programının ardından Libya Çevre Bakanı İbrahim Münir ile ikili görüşme gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-12-07 15:04:00



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