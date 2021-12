Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nde anne ve çocuklar buluşuyor

Antalya Anadolu Oyuncak Müzesi’nin Oyuncak ve Sanat Atölyesi, anne ve çocukları birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla buluşturuyor.

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta kurduğu Anadolu Oyuncak Müzesi, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlarken, bir yandan da Oyuncak ve Sanat Atölyesi ile çocukların dünyasını renklendiriyor. Oyuncak ve Sanat Atölyesi, ahşap boyama, seramik, mutfak, cam boyama, fen bilimleri, duyusal oyun, ebru, oyunlar, resmi günler temalı atölye çalışmaları ile her hafta onlarca çocuğun bilgi, beceri ve deneyim kazanmasını sağlıyor. Oyuncak ve Sanat Atölyesi’nde, anne ve çocuk arasındaki iletişimi artırmak içinde atölye çalışmaları düzenleniyor



“Parti ve şenlikler”

Atölye çalışmaları kapsamında partiler ve şenliklerde düzenlenerek, çocukların iç dünyasının dışavurumu sağlanıyor. Oyuncak ve Sanat Atölyesi, her yaş grubuna hitap ederek, çocukların gelişim alanlarını destekleyip sanatı oyunla birleştirerek her gün farklı çalışmalara kapı açıyor. Saatlik seanslar şeklinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına, büyük yaş grupları ve okul grupları da katılım sağlıyor.

