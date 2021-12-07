Engelli baba-oğulun askerlik özlemi sona erdi Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin ettiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki engelli Bünyamin Kahveci ile 21 yaşındaki engelli oğlu Hasan Kahveci ve 21 yaşındaki engelli vatandaş Yasin Sarıkaya, düzenlenen törende Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolunda düzenlenen tören, 3 engelli vatandaşın silahla nöbet tutmaları ve terhis belgelerini almalarıyla son buldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığının Engelliler günü kapsamında organize ettiği, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen engelli vatandaşların askere alınması etkinliği 3 engelli vatandaşın katılımıyla yapıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolunda düzenlenen törene Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Cumhuriyet başsavcısı Ramazan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Yusuf Tunç, Karakol Komutanları, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Kuddusi Aydın, Engelli vatandaşların aileleri ve yakınları ile askerler katıldı.

Etkinlik kapsamında askeri üniformalarla evlerinden alınarak Kumköy Karakoluna getirilen 53 yaşındaki Bünyamin Kahveci, 21 yaşındaki oğlu Hasan Kahveci ve 21 yaşındaki Yasin Sarıkaya Jandarma Teğmen Mustafa Köroğlu gözetiminde Türk Bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti. Nizamiye nöbeti tutan engelli askerlere terhis belgelerinin verilmesinin ardından pasta kesimi ve ikramda bulunulmasıyla tören sona erdi.



“Allah herkese nasip etsin”

Doğuştan ayağının birinin 7 santim kısa olması ve ilerleyen süreçte buna bağlı kamburluk başta olmak üzere bazı rahatsızlıklar yaşayan 53 yaşındaki Bünyamin Kahveci, çok mutlu olduğunu belirterek “Oğlumla birlikte asker olduk. Allah herkese nasip etsin. Her şey vatan için, vatan sağ olsun” dedi.

Konuşmaya 8 yaşında başlayan, yaşadığı kekemeliğin yanı sıra duygusal engellilik yaşayan 21 yaşındaki Hasan Kahveci, çok mutlu olduğunu belirterek “Allah bize nasip etti. İsteyen herkese nasip etsin” dedi.

Belden aşağısı tutmayan bedensel engelli 21 yaşındaki Yasin Sarıkaya, çok mutlu olduğunu belirtti.

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