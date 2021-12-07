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MTA Open'da heyecan devam ediyor

DHA

MTA Open'da heyecan devam ediyor


Cengiz Durmuş: Türkiye bir tenis ülkesi olduKemal Şahin: Ev sahibi olmak bizi spor adına gururlandırıyorMarsel İlhan: İnşallah içimizden bir şampiyon çıkarTTF ile Megasaray "Resmi Turizm Partneri" sözleşmesini 3 yıl daha uzattıKaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA)-  Antalya Megasaray Tenis Akademi´de bu yıl 4´üncüsü düzenlenen ATP Challenger MTA Open, Antalya Belek'te devam ediyor. Turnuvada 30 ülkeden, dünya 150-350 numaraları arasındaki 160 tenişçi mücadele ediyor. Ana tablo mücadeleleri bugün başlayan turnuva 12 Aralık´ta oynanacak final karşılaşması ile son bulacak.Megasaray ev sahipliğinde düzenlenen MTA Open turnuvasının basın toplantısı, Antalya Belek'te gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli sporcu Marsel İlhan ve turnuva direktörü Barış Şahin katıldı. 
CENGİZ DURMUŞ: TÜRKİYE BİR TENİS ÜLKESİ OLDU
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş açıklamasında, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedeflerimiz, inandığımız hikayelerimiz var. Yaratmış olduğumuz hikayenin asıl amacı Türkiye'nin her yerinde tenisin oynanabileceği, herkes tarafından her zaman oynanabileceği. Şu an sadece dört kişiyi görüyorsunuz ama bu organizasyonların arkasından çok büyük bir ekip var. Türkiye bir tenis ülkesi oldu. Türkiye'nin her yerinde tenis oynanırken en üst düzeyde turnuvaların ülkemizde yapılabilir olduğunu, sporcularımızın burada oynayıp başarılı olabildiklerini de görmemiz gerekiyor. Daha işin çok başındayız. Başarı hikayemizin esas hedefinde dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek var. Şahinler Holding YK Başkanı Kemal Şahin'e, Megasaray Tenis Akademisi'ne ve bu turnuvaların gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KEMAL ŞAHİN: EV SAHİBİ OLMAK BİZİ SPOR ADINA GURURLANDIRIYOR
Önemli turnuvalara ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ifade eden Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Millilerimizin de katıldığı, ATP Challenger gibi dünyaca önemli turnuvalarda ev sahibi olmak bizi spor adına gururlandırıyor. Turizm adına ise Türkiye'yi Antalya'yı tenisle bilinen bir markaya dönüştürmekten çok mutluyuz. Dünyanın en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Antalya Belek'in adı artık tenisle de anılıyor" diye konuştu.
Ana sponsorluk süresinin 3 yıl daha uzatmasının da öneminden bahseden Şahin, "Türkiye Tenis Federasyonu'nun ve Başkanı Cengiz Durmuş'un tenisi, Türkiye'nin dört bir köşesine yayma vizyonunu biz de paylaşıyoruz ve yüksek sinerji yaratarak beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
MARSEL İLHAN: İNŞALLAH İÇİMİZDEN BİR ŞAMPİYON ÇIKAR
Milli Tenisçi Marsel İlhan ise açıklamasında şunları söyledi:
"Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a ve Megasaray Hotels sahibi Kemal Şahin'e çok teşekkür ederim. Bu sezonun son turnuvası, bu turnuvada toplam 5 oyuncumuz mücadele etti. Arkadaşımız Cem İlkel seri başı. İnşallah içimizden bir şampiyon çıkar. Rüzgar bizim yanımızda." 
TURNUVA DİREKTÖRÜ BARIŞ ŞAHİN: ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM
Turnuva Direktörü Barış Şahin ise şu ifadeleri kullandı: 
"Megasaray Tenis Akademi (MTA) bu yıl çoğunluğu uluslararası profesyonel turnuvalar olan, 100 üzerinde turnuva düzenledi.  Şimdi de  dünyaca önemli tenis turnuvalarından biri olan, ATP turnuvalarına 4'üncü kez ev sahipliği yapıyoruz. Bu turnuvaya 30 ülkeden 160 oyuncu katılım sağladı. ATP Challenger 'MTA Open' turnuvasında Türk oyuncularımız da mücadele etmekle beraber 1 numaralı seri başı Cem İlkel'dir. Geçen hafta tekler kategorisinde Portekizli tenisçi Nuno  Borges şampiyon oldu. Umuyoruz ki bu haftanın kazananı bir Türk olur. Ben bu vesileyle başta milli oyuncularımıza ve turnuvalarda mücadele eden tüm oyunculara başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
TTF İLE MEGASARAY "RESMİ TURİZM PARTNERİ" SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL DAHA UZATTI
Toplantının sonunda Megasaray ile Türkiye Tenis Federasyonu arasındaki ana sponsorluk "Resmi Turizm Partneri" sözleşmesi, 3 yıl daha uzatıldı  Sözleşmeyi TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin imzaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Toplantıdan detay görüntüler
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya Kaan ÜLKER
2021-12-07 15:13:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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