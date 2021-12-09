Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı Eşinin yanındaki şahsı yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı Karısını bıçaklayan adamın yakını, “Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları” sözleriyle pes dedirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı Eşinin yanındaki şahsı yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı Karısını bıçaklayan adamın yakını, “Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları” sözleriyle pes dedirtti

İHA

Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı Eşinin yanındaki şahsı yakalamak için de hamle yapan öfkeli koca, yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı Karısını bıçaklayan adamın yakını, “Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları” sözleriyle pes dedirtti

Konya’da yaşayan şahıs, birkaç kez evi terk eden ve sonra geri dönen karısını Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesinde sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlının yakınının “Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları” sözleri ise pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Konya’da ikamet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.’yi takip ederek Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi. Karısını Side Bulvarı’nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak elindeki bıçağı eşine saplamaya başladı. Kaçan eşinin yanındaki kişinin arkasından koşan Tunahan M., kaçan kişiyi yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya’ya sevk edildi.

“Erkek hakları çıkarılsın”
Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M. getirildiği Manavgat Adliyesinde savcıya ifade verirken, adliye önündeki bir yakını “Hep kadınlar düşünülüyor. Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar” dedi.

İki kez evi terk etmiş
2 Kasım tarihinde kimseye haber vermeden evden ayrılan Nuran M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu ve 3 Kasım'da İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile eve döndüğü öğrenildi. 30 Kasım'da kimseye haber vermeden yine evden ayrılan kadının ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu, 1 Aralık tarihinde Manavgat'ta polisin sorumluluk bölgesinde bulunan Nuran M.'nin ifadesinin alındığı belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'e 1 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'e 1 yıl 3 ay hapis
Konyaaltı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11.4 metrekare
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı ...
Muratpaşa Belediyesi’nden çalışanlarına 700 TL fatura desteği
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi’nden çalışanlarına 700 TL fatura ...
ATSO Başkanı Çetin: “Antalya yeşil kent markası için avantajlara sahip” Çevreci dönüşüm ve yeşil ekonomi için Antalya el ele
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Antalya yeşil kent markası için ...
Üç ilçede 3 bin 150 metre drenaj hattı çalışması
YEREL HABERLER Üç ilçede 3 bin 150 metre drenaj hattı çalışması
Şüpheli şahısların olduğu araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların olduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ...
Bakan Kurum: "Akdeniz'de son 20 yılda deniz seviyesi 20 cm yükseldi" Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı, Antalya'da devam ediyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Akdeniz değerlendirme raporuna göre Akdeniz’de iklim değişikliğine bağlı olarak ortalama deniz seviyesi son 20 yılda 6 cm yükseldi. Deniz seviyesindeki bu yükselmenin kıyılara ve kültürel miras alanlarına zarar vereceği öngörülüyor" "Küresel adaletin yeniden tesis edilmesi için herkesin ama en başta dünyamızın içine düştüğü bu iklim krizine neden olanların elini taşın altına acilen, ivedi bir şekilde koyması şarttır" "Covid-19 sonrası değişen dünyada artan tek kullanımlık ürün tüketiminden kaynaklı deniz çöpü artışıyla mücadele büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada üretim, tüketim ve imha zincirinin tümünü kontrol altında tutmamız gerekiyor" "Deniz çöpleri ve özellikle tek kullanımlık plastikler denizlerimizin, deniz canlılarımızın geleceğini tehdit ediyor. Böylesi önemli bir hususta BM Çevre Programı altında tıpkı Barselona Sözleşmesi gibi bir sözleşmenin yapılması kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor" "Türkiye olarak tüm dünyanın taraf olacağı bu sözleşmenin hayata geçirilmesini destekleyeceğimizi, hatta ilk taraf olan ülkelerden biri olacağımızı Türkiye olarak sözleşmenin sekretaryasına da İstanbul’da ev sahipliği yapmaya hazırız"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Akdeniz'de son 20 yılda deniz seviyesi ...
Antalya'da ucuz halı izdihamı Mağaza birkaç saat içinde boşaldı
YEREL HABERLER Antalya'da ucuz halı izdihamı Mağaza birkaç saat ...
Garsonun 5 saat rehin aldığı usta: Yere düşünce kaldırıp boğazıma bıçak dayıyordu
YEREL HABERLER Garsonun 5 saat rehin aldığı usta: Yere düşünce ...
Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kumluca Kaymakamı, Judocularla bir araya geldi
Antalya’da yaban hayatı fotokapana yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da yaban hayatı fotokapana yansıdı
Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin alan zanlıdan ‘akli denge’ raporu istendi Rehin alınan Lütfü Salma: "Beni bırak diye yalvardım, bana 'Seni bırakırsam beni öldürecekler' dedi"
YEREL HABERLER Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin alan zanlıdan ...
DHA muhabirine 'Altın Kalem' ödülü
YEREL HABERLER DHA muhabirine 'Altın Kalem' ödülü
Manavgat’ta uyuşturucu tacirine operasyon
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu tacirine operasyon
Kaş'ta doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 kişi bulundu
YEREL HABERLER Kaş'ta doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 kişi ...
Ender görülen ‘mekik kelebeği’ Alanya'da koruma altına alındı Fırtınada bir kafedeki saksıların arasına sığınan kelebek için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi harekete geçti
YEREL HABERLER Ender görülen ‘mekik kelebeği’ Alanya'da koruma ...
Berna öğretmen, otomobiliyle parka uçtu
YEREL HABERLER Berna öğretmen, otomobiliyle parka uçtu
Tarihi camideki utandıran görüntüler temizlendi
YEREL HABERLER Tarihi camideki utandıran görüntüler temizlendi
Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ çıktı ‘Tarçın’ adlı kedi yorulan sahibine masaj yapıyor Ressam Emel Dural: "Sürekli masaj yapıyor, ben yoruluyorum o yorulmuyor"
YEREL HABERLER Ressam kadının sokaktan sahiplendiği kedi ‘masör’ ...
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada
YEREL HABERLER Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada
Başkan İşlek: “2022'nin ikinci yarısı itibari ile suya kavuşacağız”
YEREL HABERLER Başkan İşlek: “2022'nin ikinci yarısı itibari ile ...
Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2)
YEREL HABERLER Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 ...
'Kahvehane önünde okey oynatıyor' diye iş yeri mühürlendi, sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER 'Kahvehane önünde okey oynatıyor' diye iş yeri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.