Dünya dalış rekortmeni Ercümen: Balıklardan çok plastiklerle yüzüyorum

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SERBEST dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, özellikle balinalar, köpek balıkları ile yüzmenin, penguenler, caretta carettalarla dalışlar yapmanın çok özel, nefes kesici olduğunu belirterek, "Fakat son yıllarda denizde balıklardan, deniz canlılarından çok plastiklerle yüzüyorum" dedi.

Serbest dalış dünya rekortmeni ve milli dalışçı Şahika Ercümen, Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğinin ele alındığı Antalya'da düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22), üçüncü gününde konuşmacılar arasında yer aldı. En son Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede dalarak yeni bir dünya rekoru kıran Şahika Ercümen, Akdeniz'deki kirliliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ASTIM HASTASIYKEN HAYATIM DEĞİŞTİ'

Konferansta, çocukluğunda astım hastalığından dolayı yıllarca evden çıkamadığını belirten Ercümen, "Su sporlarına başladıktan sonra hayatım değişti. Derin mavi, özellikle Akdeniz'in mavisi benim tutkum. Ve her dalışımda limitlerimi yeniden keşfettiğimi, aslında o limitlerin zihnimizde olduğunu, o yerçekimsiz dünyayı merakla daha çok keşfetme isteğimi fark etmeye başladım. Ama bunun yanında beni hayata döndüren suya olan minnet duygumla, yaptığım her dalışı, özellikle her dünya rekoru dalışını bir sosyal amaca, sosyal projeye ithaf etmeye karar verdik. Ve en son rekorumuzu, 11'inci dünya rekorumuzu Antalya Kaş'ta paletsiz 100 metreye dalarak kırdık" dedi.

DEĞİŞİMLERİN AKTİF PARÇASI OLMA İSTEĞİ

Bu rekoru da aslında iklim krizi, iklim değişikliğine dikkat çekmek için yaptığını kaydeden Ercümen, "Bu yıllardır yaptığım çabalarımın Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 'Sıfır Atık Mavi Projesi'nde beni elçileri olarak tanımlaması ve BM Kalkınma Programı Türkiye'nin 14'üncü küresel amaçlarından sudaki yaşam savunucusu ilan etmeleri tabii benim için çok büyük onur. Asıl amaçlarımdan birine, dünyada görmek istediğim o değişimlerin aktif bir parçası olmaya bu sayede bir adım daha yaklaştım. O yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Galiba beni daha derinlere dalmaya iten şey bu tutkunun yanında daha iyi bir gezegen içinde farkındalık yaratabilecek işler yapabilmek. O yüzden aslında ben nefesimi 6 dakika tutuyorum ya da 100 metreye dalmak istiyorum" diye konuştu.

'BALIKLARDAN ÇOK PLASTİKLERLE YÜZÜYORUM'

Su altında çok fazla şeyle karşılaştığını da anlatan Şahika Ercümen, "Özellikle balinalarla, köpek balıkları ile yüzmek, penguenlerle dalmak, buz altında dalışlar yapmak veya yakın arkadaşlarım olan caretta carettalarla dalışlar yapmak çok özel, nefes kesici. Fakat son yıllarda ben denizde balıklardan çok, deniz canlılarından çok plastiklerle yüzüyorum veya bir caretta carettanın boynuna dolanmış ağı çıkartmaya çalışıyoruz. Ekranlarda bazen milyonlarca köpek balığının sadece yüzgeçleri için telef olduğunu görüyoruz. Veya geçtiğimiz yıllarda belki hatırlarsınız bir balinanın karnından yaklaşık 40 kilogram atık çıktı ve can çekişerek ölmesi seyredildi" diye konuştu.

MAVİ GEZEGENİ KORUMAYA DAVET ETTİ

Bunlarla karşılaşmanın son yıllarda daha çok ilgisini çekmeye başladığını dile getiren Ercümen, şu çağrıda bulundu:

"Bu, daha hızlı, daha şiddetli hareket etmem gerektiğini bana gösterdi. O yüzden BM Kalkınma Programı ile pek çok farkındalık ve belgesel çalışmaları, suyun altında yaptığımız aktif deniz temizliği ve sudaki yaşamı gösterme etkinlikleri de çok hızlandı ve bu boyutta devam ediyor. Ben suyun altında gördüklerimden yola çıkarak naçizane belki şunları söyleyebilirim. Deniz evet benim evim ama hepimiz için denizel biyoçeşitlilik ve denizlerin korunması çok çok önemli. Hem insan sağlığı hem gezegen sağlımız için çok önemli. O yüzden tüm bu koruma çalışmalarına denizlerden başlayarak, mavi gezegeni korumak için herkesi harekete davet etmek istiyorum"DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

