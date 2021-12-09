Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor (2)



UYDU TAKİP CİHAZLI 2 CARETTA CARETTA DENİZE UĞURLANDI

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen, 'Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22'nci Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında, caretta caretta'ların denize bırakıldığı program düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ve yurt dışından bazı misafirler programa katıldı.

Dalyan'da parazit istilası nedeniyle kıyıya vurmuş bulunan 46-51 yaş aralığındaki 'Beste' ile Bodrum'da balıkçı ağlarına dolanmış olarak yaralı bulunan 28-33 yaş aralığındaki 'Berra' isimli 2 deniz kaplumbağası, tedavinin ardından uydu takip cihazı takıldıktan sonra denize salındı. İzlenen kaplumbağa sayısı, 23'e yükseldi.

Akdeniz bölgesinde gerek özel çevre koruma bölgeleri gerek sit alanlarında, doğa ve çevreyi korumak, yutak alanları artırmak adına birçok çalışma yürütüldüğünü anlatan Bakan Kurum, "Özel çevre koruma bölgelerinde nesli tükenmek üzere olan yaralı caretta caretta kaplumbağalarını, bakanlığımız bünyesindeki DAKAMER tedavi ediyor. Uydu cihazları ile kaplumbağaların göç yollarını, yumurtlama yerleşkesini takip ediyoruz. Türün son örneği olan kaplumbağaları gelecek nesillere bırakabilmek adına mücadele veriyoruz. Amacımız Akdeniz'i korumak. Akdeniz kapalı bir havzada yer alması nedeniyle iklim değişikliğinden ciddi manada etkilenen bir yer" dedi.

Antalya'da 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi kapsamında yeni kütüphane açılışı yaptıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise COP 22'nin çevre ve Akdeniz'in korunmasıyla ilgili çok önemli inisiyatif olduğunu kaydetti. Bakan Özer, "Biz de bakanlık olarak Türkiye'de çevre bilinci ve iklim değişikliğinin müfredata girmesiyle önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-12-09 16:15:53



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