Bakan Kurum ve Özer tedavisi tamamlanan 2 caretta carettayı denize bıraktı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Akdeniz Bölgesi'nde gerek özel çevre koruma bölgelerinde, gerek sit alanlarında doğa ve çevreyi korumak, yutak alanları arttırmak adına birçok çalışma yürütüyoruz"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’da devam eden Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) kapsamında tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını suya bıraktı.

Barselona Sözleşmesi olarak adlandırılan Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da devam ediyor. Konferans kapsamında Antalya'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan iki caretta carettayı denize bıraktı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, konferansın yapıldığı otelin sahiline özel kutularında üzerlerinde çip takılı olarak getirilen caretta carettalar hakkında Bakan Kurum ve Bakan Özer’e bilgi verdi. Daha sonra iki bakan kutularından aldığı caretta carettaları denize bıraktı. İnce kumdan denize ilerlemekte zorlanan kaplumbağayı Bakan Kurum destekleyerek denize ulaşmasını sağladı. Yaklaşık 10 dakikada suya ulaşan caretta carettaların o anlarını iki bakan alkışlarla kutladı.



"Yutak alanları arttırmak için çalışıyoruz"

Programda konuşan Bakan Kurum, COP 22 dönem başkanlığını İtalya'dan devraldıklarını anımsattı. COP 22 toplantısını 22 kıyıdaş ülke ile düzenlediklerini dile getiren Kurum, “Teması Akdeniz’de deniz kirliğini engellemek, deniz çöplerini yine bütün Akdeniz kıyısından toplamak, biyoçeşitliliği arttırmak adına kararlar alıyoruz. Bu kararları 21 kıyıdaş ülke uygulamaya gayret gösteriyor. Biz Akdeniz Bölgesi'nde gerek özel çevre koruma bölgelerinde, gerek sit alanlarında doğa ve çevreyi korumak, yutak alanları arttırmak adına birçok çalışma yürütüyoruz. Özel çevre koruma bölgelerinde nesli tükenmek üzere olan caretta caretta kaplumbağalarını bakanlığımız bünyesindeki DEKAMER’de tedavi ediyor, uydu cihazları ile kaplumbağaların göç yollarını, yumurtlama yerlerini takip ediyoruz” dedi.



"İklim değişikliğinden etkileniyor"

Türünün son örneği olan deniz kaplumbağalarını gelecek nesillere bırakabilmek adına mücadele verdiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Amacımız Akdeniz’i korumak. Akdeniz kapalı bir havzada yer alması nedeniyle iklim değişikliği etkilerinden ciddi manada etkilenen bir yer. Bütün ülkelerle birlikte yine ülkemizde bakanlıkların desteğiyle bu sürece katkı sağlayacağız, önderlik edeceğiz. Her zaman yanımızda olan Emine Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanı Özer’e şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



"Projeyi kamuoyuyla paylaşacağız"

Milli Eğitim Bakanı Özer ise, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde Antalya’da olduklarını söyleyerek, kütüphanelere 250 bin kitabın kazandırılacağı bilgisini verdi. "COP 22 dönem başkanlığının Türkiye’ye geçmesinden mutluluk duyuyoruz" diyen Bakan Özer, "Çevre hepimizin. Çok önemli proje, Akdeniz’in korunmasıyla ilgili çok önemli bir inisiyatif. Bizde bakanlık olarak Türkiye’de çevre bilinci ve iklim değişikliğinin müfredata girmesiyle önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaşacağız. COP’un yeni açılımında 21 ülke de müfredatında bu dönüşümleri başlatmış olur, ülkemiz de öncülük etmiş olur” diye konuştu.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının küresel ısınmadan etkilendiğini belirterek, “Onların yuvalama alanı ve cinsiyetlerini değiştiriyor. Şu andaki oran neredeyse yüzde 8090 dişi ağırlıklı. Yaralı olarak bulunan iki caretta carettanın Dalyan İztuzu’ndaki DEKAMER’de tedavisi yapıldı. Uydu takip cihazı yapıştırıldı ve iyileştirildi. İsimleri Beste ve Berra. Denizde biz bunların haritalarını, uyduya gönderdikleri her sinyalde takibini yapıyoruz” dedi.

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