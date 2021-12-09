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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı

DHA

Antalya'da Golf-Mad Pro-Am Turnuvası başladı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Antalya´nın Serik ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'na 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü katıldı.Belek turizm merkezindeki bir tesiste bu yıl 22'ncisi yapılan Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda başta olmak üzere 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü yer aldı. 3 gün sürecek turnuvada sporcular, 54 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvaya Türkiye'den, aralarında Ali Altuntaş, Taner Yamaç'ın yer aldığı profesyonel sporcuların yanı sıra, Yasin Akkanat, Birol Uygurlu gibi amatör golfçüler yer alıyor.
Turnuva hakkında bilgi veren GolfMad Türkiye Direktörü Bekir Kara, şunları söyledi:
"Turnuvanın formatı 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takım oyunu. Amatörler genellikle iş insanları. Turnuvayı birinci bitiren profesyonel golfçü, 5 bin Euro ödülün sahibi olacak. Dereceye giren golfçülere 1 haftalık konaklama ile uçak bileti ödülü var. Turnuvada toplamda ise 78 bin Euro ödül dağıtılacak."
Turnuva, 11 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bekir Kara´nın açıklamaları
Turnuvadan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-12-09 16:35:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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