Antalya için 3 gün `kuvvetli fırtına´ uyarısı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ, Antalya için `kuvvetli fırtına´ uyarısı yaptı. Açıklamada, fırtınanın hızının yer yer 90 kilometreye kadar ulaşacağı ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacağının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü, geçen salı günü kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni bir uyarı yaptı. Uyarıda, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Fırtınanın hızının 50 ila 70 kilometre arasında, bazı yerlerde ise 90 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, 10 Aralık Cuma öğle saatlerinden itibaren Antalya´da güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 km), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

Diğer yandan Bodrum-Kaş arasında bugün akşam saatlerinden itibaren denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği, rüzgarın hızının 50 ila 75 kilometre arasında değişeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-12-09 16:48:55



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