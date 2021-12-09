2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da arkadaşlarının 2 gündür haber alamadıkları Gürkan Hatem (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kültür Mahallesi 3850 sokak ile 3805 sokak kesişiminde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Gürkan Hatem'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, daire kapısını savcılık izniyle açan polis ekipleri, Hatem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Gürkan Hatem'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hatem'in evinin önüne gelen arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-12-09 19:27:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.