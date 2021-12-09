Bakan Kurum: Plastikler, deniz canlılarımızı tehdit ediyor (4)



21 AKDENİZ ÜLKESİNDEN 17 MADDELİK KORUMA DEKLARASYONU

Antalya´nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde düzenlenen Akdeniz´in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi´nin 22´nci Taraflar Konferansı´nda (COP 22), Akdeniz´e kıyısı bulunan 21 ülkenin ortak 17 maddelik deklarasyonu kabul edildi.

Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı´ görevini Türkiye´nin iki yıl süreyle üstleneceği COP 22 kapsamında imzalanan deklarasyonla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantılarda 17 kararı müzakere ettikleri ve onayladıklarını açıkladı.

Denizdeki kirliliğin yüzde 80´inin karasal kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, kararlar içerisinde öne çıkanlardan birinin kara kökenli kirleticilere ilişkin protokolün güncellenmesi olduğunu söyledi. Kurum, "Şimdi bu kararla önümüzdeki dönemde, kirleticiler ve kirletici unsurları gideren en iyi tekniklere dair revizyonlar yapacağız. Yine, atıkların veya başka maddelerin denize boşaltılması yönetiminde değişikliklere gittik. İzlenecek kirleticiler, boşaltma yeri seçimi ve özellikleri ve deniz ortamına etkisinin nasıl en aza indirileceği hakkında etkinliği artıracak adımları attık" dedi.

Ülkelerin deniz çöplerine dair ulusal mevzuatlarını geliştirmeleri ve plastik kullanımını azaltmalarını teşvik edici kararlara imza attıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Akdeniz´de biyoçeşitliliğin korunması için, istilacı türlere karşı önlemleri yeniden belirledik. Biz şuna hep inandık. `Deniz ne kadar büyük olursa olsun, koruma hep kıyıdan başlar.´ Kıyıların sakinleri olan insanlarla, denizlerin sahibi olan tüm canlılarımızın ortak yaşamı için Akdeniz´de korunan alanların miktarının artırılması hedefini yine güçlü bir iradeyle ortaya koymamız, bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-12-09 20:00:15



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